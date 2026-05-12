ГК «Гранель» не смогла взыскать с БСПБ 12 млрд рублей

ГК «Гранель» не смогла взыскать с БСПБ 12 млрд рублейБанк переуступил девелоперу права требования к двум бизнес-центрам, но их изъяло государство
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался удовлетворить иск входящей в девелоперскую группу «Гранель» компании «Специализированный застройщик «МСК-строй» (СЗ «МСК-строй») к ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о расторжении договора уступки, возврате уплаченных денежных средств и возмещении убытков. Соответствующее решение было принято 7 мая, следует из карточки дела. Его мотивировочная часть на данный момент не опубликована. Запросы «Ведомостей» сторонам процесса остались без ответов.
СЗ «МСК-строй» обратился в суд еще в декабре 2025 г. Компания требовала возместить ей свыше 11,7 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки. Это средства, потраченные на покупку прав требования к организациям, на балансе которых ранее находились бизнес-центры Loft Ville (83 000 кв. м) на Павелецкой набережной и Silver Stone (44 250 кв. м) в проезде Серебрякова в Свиблове, рассказывали ранее консультанты, работавшие с этими объектами. Это также подтверждается и материалами судов с участием застройщика и банка.