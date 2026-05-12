Недвижимость

Себестоимость строительства складов почти перестала расти

Это следствие снижения затрат на стройматериалы на фоне завершения ажиотажа, отмечают эксперты
Мария Асиновская
Ведомости

Стоимость строительства складов класса А в Центральном федеральном округе по итогам I квартала 2026 г. достигла 69 100 руб. за 1 кв. м, подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate. По ее данным, по сравнению с январем – мартом прошлого года этот показатель прибавил лишь 1,9%. При этом в предыдущие годы динамика была более существенной: в 2024 г., например, она составила 20%, а вот в прошлом году – только 5%, напоминает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. По его мнению, текущая ситуация говорит о стабилизации ситуации в данном сегменте. В условиях роста вакансии это будет способствовать дальнейшему снижению ставок аренды, считает эксперт.

Обозначенная цена справедлива при возведении одностороннего склада класса А с минимальной офисной частью без учета проектирования, получения технических условий, а также затрат на процессуальное и документарное сопровождение, отмечает директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | Corfac International Александр Шевелев. По данным Remain, метр сухого логопарка в январе – марте этого года обходился в 65 000 руб., тогда как годом ранее – в 64 000 руб. То есть за год себестоимость увеличилась на 1,6%, уточняет директор департамента складской и промышленной недвижимости этой компании Александр Федоров. О стабилизации показателя также говорят и руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев и генеральный директор УК «Аструм недвижимость» Сергей Нюхалов.

