«Ростех» выставил на продажу здания завода «Техприбор» в Санкт-Петербурге

«РТ-капитал», отвечающий за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставил на продажу 100% акций АО «Техприбор-бизнесцентр» и АО «Техприбор-девелопмент», следует из информации, опубликованной на сайте компании. По словам его представителя, на их балансе находятся земельные участки общей площадью 9,3 га, а также 18 административных зданий и сооружений на 22 000 кв. м на Варшавской улице в Санкт-Петербурге. Торги назначены на 10 июня.