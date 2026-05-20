Coalco Development выставила на продажу почти 200 га в Домодедове под ИЖС

«Большое Домодедово», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит компании Coalco Development, которая была создана в 1994 г. миллиардером и бывшим акционером «Металлоинвеста» Василием Анисимовым. О ее активности на рынке в последние годы практически не слышно, но до кризиса 2008 г. портфель девелопера достигал 4 млн кв. м. Она, в частности, скупила около 18 000 га в Домодедовском районе, на которых предполагалось строительство по программе «Доступное жилье» целого города на 12 млн кв. м. Но проект так и не был реализован, а часть земельных участков со временем перешли группе ВТБ. Более того, по данным ЕГРЮЛа, нынешний владелец компании – бизнесмен Владимир Паршин. Связаться ни с ним, ни с представителем Coalco Development не удалось.