Coalco Development выставила на продажу почти 200 га в Домодедове под ИЖС

Coalco Development выставила на продажу почти 200 га в Домодедове под ИЖСНа этих землях ранее планировалось построить целый город на 12 млн кв. м
Компания «Большое Домодедово» намерена продать шесть крупных земельных участков в Московской области. Как следует из информации, опубликованной на электронной торговой площадке «Росэлторг», она объявила торги по реализации 178,25 га рядом с деревнями Старое, Данилово, Уварово в Домодедовском районе, а также непосредственно в самом Домодедове. Совокупная стартовая стоимость лотов составляет 817,1 млн руб. Торги назначены на 10 июня.
«Большое Домодедово», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит компании Coalco Development, которая была создана в 1994 г. миллиардером и бывшим акционером «Металлоинвеста» Василием Анисимовым. О ее активности на рынке в последние годы практически не слышно, но до кризиса 2008 г. портфель девелопера достигал 4 млн кв. м. Она, в частности, скупила около 18 000 га в Домодедовском районе, на которых предполагалось строительство по программе «Доступное жилье» целого города на 12 млн кв. м. Но проект так и не был реализован, а часть земельных участков со временем перешли группе ВТБ. Более того, по данным ЕГРЮЛа, нынешний владелец компании – бизнесмен Владимир Паршин. Связаться ни с ним, ни с представителем Coalco Development не удалось.