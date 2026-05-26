Столичные власти выставили на продажу еще два проекта КРТ в Москве

Столичные власти выставили на продажу еще два проекта КРТ в МосквеИнвесторы смогут построить в Перове почти 700 000 кв. м недвижимости
Департамент градостроительной политики Москвы объявил аукцион по продаже прав на реорганизацию по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух площадок бывшей промзоны «Прожектор» в районе Перово на востоке города. Соответствующая информация опубликована на сайте электронной площадки «Росэлторг». Первый лот включает 11,4 га, на которых планируется строительство около 321 000 кв. м недвижимости, из которых 280 807 кв. м придется на жилье, а 40 200 кв. м – на общественно-деловой центр. За него планируется выручить не менее 3,82 млрд руб. Площадь второго участка составляет 16,9 га. Там должно появиться 363 759 кв. м недвижимости – 316 207 кв. м жилья и 47 552 кв. м коммерческих объектов. Здесь стартовая цена составляет 803,1 млн руб. Торги по обоим лотам пройдут в начале июля.
Стоимость прав на площадки, как считает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев, выглядит заниженной, что делает их привлекательными для широкого круга девелоперов. Впрочем, старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов называет ценовые условия по ним рыночными. С ним согласен и директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин.