Столичные власти выставили на продажу еще два проекта КРТ в Москве

Департамент градостроительной политики Москвы объявил аукцион по продаже прав на реорганизацию по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух площадок бывшей промзоны «Прожектор» в районе Перово на востоке города. Соответствующая информация опубликована на сайте электронной площадки «Росэлторг». Первый лот включает 11,4 га, на которых планируется строительство около 321 000 кв. м недвижимости, из которых 280 807 кв. м придется на жилье, а 40 200 кв. м – на общественно-деловой центр. За него планируется выручить не менее 3,82 млрд руб. Площадь второго участка составляет 16,9 га. Там должно появиться 363 759 кв. м недвижимости – 316 207 кв. м жилья и 47 552 кв. м коммерческих объектов. Здесь стартовая цена составляет 803,1 млн руб. Торги по обоим лотам пройдут в начале июля.