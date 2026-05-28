Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RGBITR782+0,06%
Главная / Недвижимость /

Спрос на помещения для легкой промышленности в Московском регионе упал в 6 раз

Это связано с дорогими кредитами и замедлением развития проектов в рамках программы КРТ
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2026 г. в Московском регионе было продано 6455 кв. м площадей в объектах light industrial (помещения для легкой промышленности. – «Ведомости»). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Bright Rich|Corfac International. Это на 83% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, уточняет ее сооснователь Виктор Заглумин. По его словам, тогда за три месяца было приобретено 37 493 кв. м в комплексах такого формата. Продажи на рынке light industrial действительно упали, подтверждают другие консультанты. По данным Remain, за январь – март в Москве и Подмосковье купили лишь 5000 кв. м помещений для легкой промышленности. Снижение год к году составило 74%. С учетом аренды спрос по известным рынку сделкам находился на уровне 12 000 кв. м (-76%), говорит директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров.

По словам руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина, продажи в январе – марте оказались на 65% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Общий объем транзакций (включая аренду) сократился еще существеннее – на 80%, говорит эксперт. Директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба оценивает годовое падение в 75% – с 52 700 кв. м в I квартале 2025 г. до 13 000 кв. м в первые три месяца 2026 г. Руководитель направления light industrial NF Group Евгений Платонов, впрочем, считает, что снижение числа сделок не говорит о сокращении реального спроса.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её