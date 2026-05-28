Спрос на помещения для легкой промышленности в Московском регионе упал в 6 раз

В I квартале 2026 г. в Московском регионе было продано 6455 кв. м площадей в объектах light industrial (помещения для легкой промышленности. – «Ведомости»). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Bright Rich|Corfac International. Это на 83% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, уточняет ее сооснователь Виктор Заглумин. По его словам, тогда за три месяца было приобретено 37 493 кв. м в комплексах такого формата. Продажи на рынке light industrial действительно упали, подтверждают другие консультанты. По данным Remain, за январь – март в Москве и Подмосковье купили лишь 5000 кв. м помещений для легкой промышленности. Снижение год к году составило 74%. С учетом аренды спрос по известным рынку сделкам находился на уровне 12 000 кв. м (-76%), говорит директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров.