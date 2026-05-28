MR Group может построить еще 1,1 млн кв. м недвижимости на западе Москвы

Связанное с девелопером MR Group АО «Индустрия 2.0» стало владельцем компании «Техскладкомплекс», которой принадлежат права на 30 га бывшей территории Московского радиотехнического завода на Верейской улице на западе столицы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта еще в начале марта этого года. Первым на нее обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Продавцами актива выступили физические лица – Ольга Новикова, Армен Мкртчян и Роман Давтян. Связаться с ними не удалось. Представитель MR Group от комментариев отказался.