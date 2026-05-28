MR Group может построить еще 1,1 млн кв. м недвижимости на западе Москвы

MR Group может построить еще 1,1 млн кв. м недвижимости на западе МосквыДевелопер приобрел права на 30 га территории Московского радиотехнического завода недалеко от Можайского шоссе
Связанное с девелопером MR Group АО «Индустрия 2.0» стало владельцем компании «Техскладкомплекс», которой принадлежат права на 30 га бывшей территории Московского радиотехнического завода на Верейской улице на западе столицы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта еще в начале марта этого года. Первым на нее обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Продавцами актива выступили физические лица – Ольга Новикова, Армен Мкртчян и Роман Давтян. Связаться с ними не удалось. Представитель MR Group от комментариев отказался.
Рыночную стоимость площадки руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает в 6–8 млрд руб. Старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов считает, что сумма сделки была выше – 8–12 млрд руб. А директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов и вовсе говорит о 12–15 млрд руб. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин допускает, что транзакция могла предполагать передачу бывшим владельцам территории доли в будущем проекте. Такая схема, как отмечают эксперты, выгодна обеим сторонам: девелопер тратит меньше средств на приобретение участков, а собственники площадки зарабатывают дополнительный капитал на росте стоимости недвижимости.