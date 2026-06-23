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Главная / Недвижимость /

Владелец ТЦ «Миллион мелочей» в Бибиреве проиграл спор на 3 млрд рублей

Это может привести его к потере объекта
Галина Казакулова
Ярослав Чингаев / ТАСС
Ярослав Чингаев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Крусейдер» о взыскании с входящей в Ada Group компании «Лакур лимитед», владеющей торговым центром «Миллион мелочей» (26 270 кв. м) на ул. Пришвина в Бибиреве, $36,53 млн (2,71 млрд руб. по текущему курсу). Соответствующее решение было принято 12 мая, следует из карточки дела. Его мотивировочная часть на данный момент не опубликована. Заявление истца было принято к производству еще в октябре 2025 г., претензии, как следует из опубликованных материалов, связаны с неисполнением обязательств по договорам займа. Запросы «Ведомостей» сторонам процесса остались без ответа.

Структура Ada Group стала владельцем «Миллиона мелочей» в октябре 2016 г., по данным Росреестра. Тогда же на предмет залога была оформлена ипотека в Альфа-банке, срок исполнения которой истекал в августе 2023 г., но ограничение так и не было снято, свидетельствуют данные Единого государственного реестра недвижимости. Сам торговый центр был построен в 1998 г., сейчас в нем представлено свыше 200 магазинов товаров для ремонта, интерьера и декорирования, говорится на его официальном сайте.

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