Владелец ТЦ «Миллион мелочей» в Бибиреве проиграл спор на 3 млрд рублей

Структура Ada Group стала владельцем «Миллиона мелочей» в октябре 2016 г., по данным Росреестра. Тогда же на предмет залога была оформлена ипотека в Альфа-банке, срок исполнения которой истекал в августе 2023 г., но ограничение так и не было снято, свидетельствуют данные Единого государственного реестра недвижимости. Сам торговый центр был построен в 1998 г., сейчас в нем представлено свыше 200 магазинов товаров для ремонта, интерьера и декорирования, говорится на его официальном сайте.