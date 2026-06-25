Объем строящихся с переносом сроков жилых проектов за год увеличился на 30%Это результат падения спроса на новостройки
В России на 1 июня строилось 125 млн кв. м жилья, из них 12,6% (15,8 млн кв. м), судя по проектным декларациям, с переносом сроков ввода в эксплуатацию. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). Как уточняет его руководитель Кирилл Холопик, за год доля проектов с задержкой выросла на 2,8 п. п., а общий объем увеличился примерно на 30%, или на 3,7 млн кв. м. Правда, по сравнению с началом 2026 г. ситуация немного улучшилась: на 1 января в стране возводилось 17 млн кв. м такого жилья, что составляло 14% от всех проектов, добавляет эксперт. Средний срок просрочки ввода, по информации ЕРЗ, составляет 3,5 месяца против 3,3 в начале года и 3,6 в июне 2025 г.
Похожие данные приводит и консалтинговая компания Macon, ссылаясь на статистику Единой информационной системы жилищного строительства. За год объем таких жилых комплексов вырос на 28% до 11,2 млн кв. м, говорит ее директор по исследованиям Ольга Змиевская. Их доля за этот же период, по ее словам, увеличилась с 7,4 до 9,3%.
Таким образом, отмена в начале года моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам пока не привела к существенному изменению ситуации, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Процесс возведения дома занимает годы и если объект уже нарушил сроки в 2024–2025 гг., то сократить график отставания в этом году быстро уже не получится, следует из слов коммерческого директора Unikey Юлии Ружицкой. На этот же фактор обращает внимание и генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров. По его словам, большинство проектов с задержками по вводу запускались несколько лет назад в другой экономической реальности и их реализация неизбежно отражает последствия накопленных за предыдущие годы проблем – логистических, кадровых и финансовых.
Коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов, в свою очередь, утверждает, что изменение статистики ЕРЗ вообще никак не связано с мораторием на штрафы. По его мнению, на данные, например, влияет изменение сроков в проектных декларациях у жилых комплексов, которые получили разрешение на строительство. Они сначала могли находиться в неактивной стадии, но затем их возведение все-таки началось. Главная причина роста числа домов с переносом ввода – снижение спроса на жилье на фоне сокращения доступности ипотеки, считает Холопик. Он напоминает, что эскроу-счета раскрываются только после завершения проекта. И если на тот момент существенный объем квартир еще не распродан, то девелопер не может погасить часть кредита.
В этом случае этот долг обслуживается уже по более высокой ставке, поясняет эксперт. Змиевская тоже отмечает, что далеко не все жилые объекты с задержками реально не достроены.
Девелоперы, по ее словам, не спешат их вводить в эксплуатацию, если там еще остались нереализованные квартиры. И дело не только в кредитах, но и в налогах, а также других затратах, добавляют представители строительных компаний. После завершения проекта у застройщика появляются расходы на содержание непроданных помещений, коммунальные платежи и пр., напоминает Ружицкая.
Кроме того, продолжает она, сохраняются «производственные» причины: нехватка персонала, удорожание подрядных работ, логистические сложности, задержки с инженерией, разрешительной документацией и подключением коммуникаций.
Партнер агентства элитной недвижимости Whitewill Екатерина Левина тоже считает, что сам факт увеличения доли проектов с переносом сроков скорее отражает накопленный эффект усложнения процесса строительства. Девелоперы, по ее словам, заинтересованы в своевременной сдаче, особенно после отмены моратория, но в ряде случаев ускорить работы без ущерба для качества и соблюдения нормативов невозможно.
Из 89 регионов, где ведется строительство жилья, рост числа проектов с задержками за последний год наблюдался в 55 субъектах, говорит Змиевская. В топ-10 по этому показателю, по данным Macon, вошли, например, Ленинградская область (+7,8 п. п. до 12,5%), Краснодарский край (+5,7 п. п. до 12,8%), Новосибирская область (4,4 п. п. до 10,6%) и Республика Башкортостан (+3,8 п. п. до 9,4%). ЕРЗ к таким регионам относит Краснодарский и Приморский край, а также Московскую и Тюменскую области.
В 55
Во всех этих регионах в предыдущие годы фиксировалась высокая активность девелоперов, а значит, там было большое количество домов, которые стартовали в другой рыночной ситуации, объясняет Холопик. Краснодарский край и Тюменская область, по данным ЕРЗ, и вовсе являются аутсайдерами по уровню распроданности новостроек по отношению к объему предложения. Поэтому ключевым фактором переносов здесь стало растягивание сроков для выравнивания скорости строительства с темпами продаж, отмечает эксперт.
Среди субъектов со значительными объемами строительства быстрее всего доля объектов с задержками сокращается в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Воронежской и Нижегородской областях, по данным ЕРЗ. В этих регионах, по словам Холопика, сейчас на фоне снижения спроса стартует не так много проектов. В Санкт-Петербурге объем просрочки за год снизился на 1 п. п. до 5,6%, в Москве – на 0,5 п. п. до 13,7%, уточняет Змиевская. Но пока сохраняется высокая стоимость рыночной ипотеки, риски для рынка остаются во всех субъектах, резюмирует Холопик.