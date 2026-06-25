Объем строящихся с переносом сроков жилых проектов за год увеличился на 30%

В России на 1 июня строилось 125 млн кв. м жилья, из них 12,6% (15,8 млн кв. м), судя по проектным декларациям, с переносом сроков ввода в эксплуатацию. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). Как уточняет его руководитель Кирилл Холопик, за год доля проектов с задержкой выросла на 2,8 п. п., а общий объем увеличился примерно на 30%, или на 3,7 млн кв. м. Правда, по сравнению с началом 2026 г. ситуация немного улучшилась: на 1 января в стране возводилось 17 млн кв. м такого жилья, что составляло 14% от всех проектов, добавляет эксперт. Средний срок просрочки ввода, по информации ЕРЗ, составляет 3,5 месяца против 3,3 в начале года и 3,6 в июне 2025 г.