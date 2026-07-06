Экс-структура ВТБ может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок с офисами

Фонд под управлением компании «ВИМ сбережения» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») ведет переговоры о приобретении делового квартала «Поклонка плейс», расположенного на Поклонной улице рядом с Кутузовским проспектом. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Сама транзакция, по их словам, находится на завершающей стадии, она может быть закрыта уже в середине июля. В «ВИМ сбережениях» от комментариев отказались.