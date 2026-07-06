Экс-структура ВТБ может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок с офисами

Экс-структура ВТБ может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок с офисамиФонд под управлением «ВИМ сбережений» выкупает деловой квартал «Поклонка плейс» на Поклонной горе
Фонд под управлением компании «ВИМ сбережения» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») ведет переговоры о приобретении делового квартала «Поклонка плейс», расположенного на Поклонной улице рядом с Кутузовским проспектом. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Сама транзакция, по их словам, находится на завершающей стадии, она может быть закрыта уже в середине июля. В «ВИМ сбережениях» от комментариев отказались.
Кто выступает продавцом данного актива, точно не известно. Строительством «Поклонка плейс» занималась ГК «Высота», однако консультанты называют его текущим собственником фирму «Империя строй». Запросы в обе организации остались без ответов.