Прокуратура не смогла изъять большую часть бывших земель Минобороны в Лефортове

Партнер NF Group Марина Малахатько также считает данную площадку ликвидным активом. По ее словам, она расположена недалеко от центра Москвы, имеет хорошую транспортную доступность – в том числе за счет удобного выезда на Третье транспортное кольцо. При этом, как отмечает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский, девелоперу, вероятно, придется пересмотреть финансовую модель проекта и, возможно, архитектурную концепцию. Он напоминает, что сегодня на столичном рынке наибольшим спросом пользуются проекты бизнес-класса и выше. Тогда как этот квартал изначально относился к комфорт-классу, отмечают консультанты. Не добавляет ему ценности и наличие в нем реновационной составляющей, продолжает Шелковский. Он считает, что это может отразиться на восприятии продукта у потенциальных покупателей.