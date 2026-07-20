Спрос на вторичное жилье в России вырос на 21%

При этом в 19 крупнейших субъектах спрос вырос на 38% до 255 000 лотов. Но, как отмечает эксперт, 12% сделок были заключены с квартирами в домах, которые были сданы в эксплуатацию менее трех лет назад. Значительная часть таких лотов приходится на готовое жилье от застройщиков, поясняет Попов. По оценке ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, число транзакций со вторичным жильем в России за первые шесть месяцев 2026 г. увеличилось год к году на 43,9%.