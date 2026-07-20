Спрос на вторичное жилье в России вырос на 21%Это результат снижения ставок по ипотеке и перетока покупателей с рынка новостроек
В первом полугодии 2026 г. на вторичном рынке России было продано 699 800 квартир. Об этом сообщает сервис «Авито недвижимость» со ссылкой на статистику Роскадастра. Это на 21% больше, чем было в январе – июне прошлого года, отмечает его управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин. Похожие данные приводит и «Циан». По словам главного аналитика этой компании Алексея Попова, за шесть месяцев в стране оформили 655 000 договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает итоги первого полугодия 2025 г.
При этом в 19 крупнейших субъектах спрос вырос на 38% до 255 000 лотов. Но, как отмечает эксперт, 12% сделок были заключены с квартирами в домах, которые были сданы в эксплуатацию менее трех лет назад. Значительная часть таких лотов приходится на готовое жилье от застройщиков, поясняет Попов. По оценке ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, число транзакций со вторичным жильем в России за первые шесть месяцев 2026 г. увеличилось год к году на 43,9%.