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Главная / Недвижимость /

Машино-места в новостройках Москвы продаются лучше квартир

Они меньше зависят от ипотеки, и их по-прежнему не хватает
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В новостройках старой Москвы по итогам первого полугодия было продано 6100 машино-мест, подсчитала компания «НДВ супермаркет недвижимости». Это на 9,4% меньше, чем было в январе – июне 2025 г., говорит ее руководитель департамента консалтинга и аналитики Елена Чегодаева. При этом, по ее словам, продажи квартир в строящихся домах за тот же период сократились на 28,3%.

Аналогичные цифры по объему реализации парковочных мест на первичном рынке приводит и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Правда, по его словам, этот показатель за год снизился на 10,6%. Спрос же на жилье упал на 28,5% до 19 200 единиц, отмечает эксперт. В «Метриуме» говорят, что в январе – июне текущего года граждане оформили 6700 машино-мест против 7500 лотов годом ранее. Продажи же квартир и апартаментов в старой Москве за полугодие просели на 32%, добавляет коммерческий директор этой компании Дмитрий Проскурин.

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