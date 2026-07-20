Машино-места в новостройках Москвы продаются лучше квартир

Аналогичные цифры по объему реализации парковочных мест на первичном рынке приводит и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Правда, по его словам, этот показатель за год снизился на 10,6%. Спрос же на жилье упал на 28,5% до 19 200 единиц, отмечает эксперт. В «Метриуме» говорят, что в январе – июне текущего года граждане оформили 6700 машино-мест против 7500 лотов годом ранее. Продажи же квартир и апартаментов в старой Москве за полугодие просели на 32%, добавляет коммерческий директор этой компании Дмитрий Проскурин.