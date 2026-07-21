Новостройки в новой Москве дорожают в 2 раза быстрее, чем в старой

Темпы роста цен в ТиНАО действительно сильно опережают старую Москву, подтверждает представитель системы мониторинга BnMap.pro. По его информации, в первой локации метр в июне по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. по итогам сделок прибавил 38,9% до 336 458 руб., тогда как во второй лишь 18,7% до 574 325 руб. В области же цена новостроек увеличилась на 13,6% до 225 931 руб. за 1 кв. м. Похожая статистика складывается и по итогам полугодия: в январе – июне средняя цена лотов на первичном рынке в новой Москве составила 330 530 руб. (+33 год к году) за квадрат, в старой – 567 075 руб. (+15,5%), а в Подмосковье – 228 349 руб. (+20,9%).