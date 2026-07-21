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Главная / Недвижимость /

Новостройки в новой Москве дорожают в 2 раза быстрее, чем в старой

Спрос на квартиры в строящихся домах в ТиНАО выше в том числе из-за более доступных цен
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя цена квартир в новостройках новой Москвы по итогам июня увеличилась год к году на 29,1% до 344 000 руб. за 1 кв. м. Такие данные на основе закрытых сделок приводит сервис «Пульс продаж новостроек». Строящиеся жилые дома в старых границах столицы за тот же период подорожали только на 9,9% до 538 000 руб. за квадрат, а в Московской области – на 15,3% до 225 000 руб., отмечает его руководитель Артем Советников.

Темпы роста цен в ТиНАО действительно сильно опережают старую Москву, подтверждает представитель системы мониторинга BnMap.pro. По его информации, в первой локации метр в июне по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. по итогам сделок прибавил 38,9% до 336 458 руб., тогда как во второй лишь 18,7% до 574 325 руб. В области же цена новостроек увеличилась на 13,6% до 225 931 руб. за 1 кв. м. Похожая статистика складывается и по итогам полугодия: в январе – июне средняя цена лотов на первичном рынке в новой Москве составила 330 530 руб. (+33 год к году) за квадрат, в старой – 567 075 руб. (+15,5%), а в Подмосковье – 228 349 руб. (+20,9%).

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