На месте торгового центра на Сущевском Валу появится крупный деловой комплекс

Компания Stone построит на месте старого торгового центра на Сущевском Валу административно-деловой комплекс общей площадью 80 300 кв. м, сообщил столичный стройкомплекс. В его состав войдут две офисные башни высотой 23 и 13 этажей, а также отдельно стоящий двухэтажный ресторан. Проект будет реализован совместно с группой инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель девелопера. По его словам, приступить к основным строительным работам он планирует в первом полугодии 2027 г., а завершить строительство – в конце 2030 г.