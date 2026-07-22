На месте торгового центра на Сущевском Валу появится крупный деловой комплекс

На месте торгового центра на Сущевском Валу появится крупный деловой комплексДевелопер Stone потратит на его строительство около 23 млрд руб.
Компания Stone построит на месте старого торгового центра на Сущевском Валу административно-деловой комплекс общей площадью 80 300 кв. м, сообщил столичный стройкомплекс. В его состав войдут две офисные башни высотой 23 и 13 этажей, а также отдельно стоящий двухэтажный ресторан. Проект будет реализован совместно с группой инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель девелопера. По его словам, приступить к основным строительным работам он планирует в первом полугодии 2027 г., а завершить строительство – в конце 2030 г.
Stone основана в 2006 г. Ее портфель превышает 2,5 млн кв. м, из которых более 1 млн кв. м находится на различных стадиях строительства. Среди ее проектов – «Stone Ходынка» на Ходынском поле, «Stone Мневники» в Мневниковской пойме, Stone Towers рядом со ст. м. «Савеловская», жилые комплексы Stone Rise на Золоторожском Валу, Stone Grain рядом со ст. м. «Калужская». Владелец девелопера – бизнесмен Максим Гейзер.