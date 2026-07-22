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Главная / Недвижимость /

На месте торгового центра на Сущевском Валу появится крупный деловой комплекс

Девелопер Stone потратит на его строительство около 23 млрд руб.
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания Stone построит на месте старого торгового центра на Сущевском Валу административно-деловой комплекс общей площадью 80 300 кв. м, сообщил столичный стройкомплекс. В его состав войдут две офисные башни высотой 23 и 13 этажей, а также отдельно стоящий двухэтажный ресторан. Проект будет реализован совместно с группой инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель девелопера. По его словам, приступить к основным строительным работам он планирует в первом полугодии 2027 г., а завершить строительство – в конце 2030 г.

Stone основана в 2006 г. Ее портфель превышает 2,5 млн кв. м, из которых более 1 млн кв. м находится на различных стадиях строительства. Среди ее проектов – «Stone Ходынка» на Ходынском поле, «Stone Мневники» в Мневниковской пойме, Stone Towers рядом со ст. м. «Савеловская», жилые комплексы Stone Rise на Золоторожском Валу, Stone Grain рядом со ст. м. «Калужская». Владелец девелопера – бизнесмен Максим Гейзер.

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