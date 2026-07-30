«Колди» поучаствует еще в одном проекте КРТ в Москве

Связанное с девелопером «Колди» ООО «Аэрио» и принадлежащая мэрии Москвы компания КРТ 21 июля учредили специализированного застройщика «Дорожная», по данным «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Из документов на сайте столичных властей следует, что на ул. Дорожной в Центральном Чертанове утвержден лишь один проект Комплексного развития территории (КРТ). Там на 8,14 га предусмотрено строительство многофункционального комплекса на 139 960 кв. м. Впрочем, представитель «Колди» уточняет, что там появится объект light industrial (для нужд легкой промышленности. – «Ведомости») с солнечными батареями и газотурбинным оборудованием на 150 000 кв. м.