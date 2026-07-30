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Главная / Недвижимость /

«Колди» поучаствует еще в одном проекте КРТ в Москве

Компания планирует построить крупный индустриальный парк в Чертанове
Диана Качур
Наталья Гарнелис / ТАСС
Наталья Гарнелис / ТАСС

Связанное с девелопером «Колди» ООО «Аэрио» и принадлежащая мэрии Москвы компания КРТ 21 июля учредили специализированного застройщика «Дорожная», по данным «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Из документов на сайте столичных властей следует, что на ул. Дорожной в Центральном Чертанове утвержден лишь один проект Комплексного развития территории (КРТ). Там на 8,14 га предусмотрено строительство многофункционального комплекса на 139 960 кв. м. Впрочем, представитель «Колди» уточняет, что там появится объект light industrial (для нужд легкой промышленности. – «Ведомости») с солнечными батареями и газотурбинным оборудованием на 150 000 кв. м.

Инвестиции в такой проект директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров оценивает в 14–15 млрд руб. без учета НДС. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский считает, что затраты будут выше – 18–20 млрд руб. в зависимости от выбранной концепции.

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