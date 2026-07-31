В регионах снижается средняя площадь новых торговых центров

В регионах снижается средняя площадь новых торговых центровСдать крупные объекты в аренду в текущей экономической ситуации стало сложно
Средняя площадь открытых или планирующихся к запуску в этом году в регионах торговых центров сократится по сравнению с прошлым годом на 8% до 9855 кв. м, сообщает компания Nikoliers. Согласно информации NF Group, этот показатель у объектов, которые будут открыты во второй половине 2026 г., снизится с 17 700 до 15 600 кв. м, отмечает ее региональный директор департамента торговой недвижимости Евгения Хакбердиева.
Девелоперы практически полностью отказались от вывода на рынок крупных проектов окружного и регионального масштаба, говорит генеральный директор «IDEM-консалтинга» Екатерина Гресс. По ее словам, чаще всего строятся районные комплексы или даже проекты, немного не дотягивающие до них по площади. Тренд на малоформатные торговые центры, сформировавшийся в 2022 г., продолжает усиливаться, отмечает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Она это связывает в том числе с изменением потребительского поведения – ростом популярности покупок в шаговой доступности, развитием онлайн-торговли и смещением спроса в сторону компактных районных форматов.
Для строительства небольших объектов девелоперам нужно меньше инвестиций, что важно в текущих экономических условиях, объясняют эксперты. А заработать на них можно больше: районные торговые центры в новых жилых массивах способны приносить 10–12% годовых, в то время как типовые крупные комплексы дают лишь 6–7% доходности при повышенных рисках, говорит Гресс. В торговых центрах малого формата сегодня более устойчивый состав арендаторов благодаря значительной доле досуга и развлечения (более трети), добавляет директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами управляющей компании «Место встречи» Евгения Кузьминых. По ее словам, в такие объекты посетители приходят чаще и для закрытия своих потребностей первой необходимости, и для ежедневных способов развлечения и досуга.
Большие объекты трудно сдать аренду: многие магазины сокращают занимаемые площади или закрываются, подчеркивает президент Союза торговых центров Булат Шикиров. По мнению участников рынка, сейчас время для комплексов до 20 000 кв. м, на которых можно разместить продуктовый ретейл, фудкорт и спорт, говорит он, ссылаясь на недавний опрос, проведенный его организацией. Если раньше основу концепции торговых центров составляли крупные fashion-операторы и гипермаркеты, то сегодня ядром многих новых объектов становятся супермаркет, фитнес-клуб, МФЦ, фуд-холл или сервисы, соглашается генеральный директор УК «Аструм недвижимость» (управляет коммерческой инфраструктурой ГК «Гранель») Сергей Нюхалов. Такие резиденты, по его словам, обеспечивают стабильный ежедневный трафик и позволяют эффективнее использовать даже сравнительно небольшие площади.
Для регионов эта тенденция даже более характерна, чем для Москвы, продолжает Нюхалов. Здесь крупноформатный торговый центр, как отмечает эксперт, требует очень широкой зоны охвата, а собрать ее становится все сложнее. Такие объекты все чаще становятся частью инфраструктуры современного жилого комплекса и положительно влияют на продукт, добавляет член Королевского института дипломированных оценщиков Марина Толстошеева. По ее словам, далеко не все арендаторы подходят для размещения в стрит-ритейле, и в данном случае торговые центры необходимы для комплексного формирования продукта.