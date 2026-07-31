В регионах снижается средняя площадь новых торговых центров

Для строительства небольших объектов девелоперам нужно меньше инвестиций, что важно в текущих экономических условиях, объясняют эксперты. А заработать на них можно больше: районные торговые центры в новых жилых массивах способны приносить 10–12% годовых, в то время как типовые крупные комплексы дают лишь 6–7% доходности при повышенных рисках, говорит Гресс. В торговых центрах малого формата сегодня более устойчивый состав арендаторов благодаря значительной доле досуга и развлечения (более трети), добавляет директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами управляющей компании «Место встречи» Евгения Кузьминых. По ее словам, в такие объекты посетители приходят чаще и для закрытия своих потребностей первой необходимости, и для ежедневных способов развлечения и досуга.