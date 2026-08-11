Появление у группы «Самолет» нового инвестора привело к росту стоимости ее акций

Появление у группы «Самолет» нового инвестора привело к росту стоимости ее акцийКазахстанский фонд выкупил крупную долю в компании у наследников Михаила Кенина
Личный фонд «Горизонт», созданный наследниками скончавшегося в августе прошлого года бизнесмена Михаила Кенина, продал 17,58% группы «Самолет» зарегистрированному в Астане фонду Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited под управлением Fonte Capital Ltd. Об этом говорится в сообщении самого девелопера. Судя по имеющейся там информации, «Горизонт» окончательно вышел из состава акционеров компании. В феврале этого года ему перешел весь пакет Кенина в размере 27,66%, однако затем фонд продал часть акций: в мае он снизил долю до 24,61%, а в конце июня – до 19,69%. О других сделках официально не сообщалось. Правда, некоторые аналитики по-прежнему считают, что «Горизонт» мог сохранить за собой 1,68% акций группы.
«Самолет» на данный момент является крупнейшим девелопером в стране. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него сейчас находится 4,27 млн кв. м недвижимости (для сравнения: у ГК ПИК – 3,58 млн кв. м). Выручка группы по итогам 2025 г. по МСФО составила 366,8 млрд руб. (+8% год к году), чистый убыток за этот период – 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,2 млрд руб. в 2024 г. Сама компания была основана Кениным и Павлом Голубковым. Доля последнего не разглашается. Тем не менее, по словам одного из партнеров девелопера, фонд Fonte Capital теперь является вторым крупнейшим акционером компании.