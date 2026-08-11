Появление у группы «Самолет» нового инвестора привело к росту стоимости ее акций

«Самолет» на данный момент является крупнейшим девелопером в стране. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него сейчас находится 4,27 млн кв. м недвижимости (для сравнения: у ГК ПИК – 3,58 млн кв. м). Выручка группы по итогам 2025 г. по МСФО составила 366,8 млрд руб. (+8% год к году), чистый убыток за этот период – 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,2 млрд руб. в 2024 г. Сама компания была основана Кениным и Павлом Голубковым. Доля последнего не разглашается. Тем не менее, по словам одного из партнеров девелопера, фонд Fonte Capital теперь является вторым крупнейшим акционером компании.