Мосгортранс нашел покупателя на территорию Филевского автобусного парка

Мосгортранс нашел покупателя на территорию Филевского автобусного паркаНовый владелец актива сможет построить там почти 400 000 кв. м недвижимости
ООО «Поиск девелопмент» стало победителем торгов по продаже 100% долей ООО «Перспектива реновации Фили», на балансе которого находится 10,4 га территории Филевского автобусно-троллейбусного парка на улицах Дениса Давыдова и Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Лот достанется этой фирме по стартовой цене, которая составляла 17,04 млрд руб.
Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Поиск» под управлением УК «Агана». В чьих интересах действует данная компания, точно не известно. Ранее профильный Telegram-канал «Стройки – и точка» сообщал, что УК «Агана» выступает концессионером пр-та Багратиона, в финансировании строительства которого принимала участие УК «Лидер», управляющая активами негосударственных пенсионных фондов, инвестфондами и ценными бумагами (среди ее акционеров НПФ «Газфонд», ВЭБ.РФ и «Газпром»). Подтвердить эту информацию не удалось. Запрос в УК «Лидер» остался без ответа.