Мосгортранс нашел покупателя на территорию Филевского автобусного парка

Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Поиск» под управлением УК «Агана». В чьих интересах действует данная компания, точно не известно. Ранее профильный Telegram-канал «Стройки – и точка» сообщал, что УК «Агана» выступает концессионером пр-та Багратиона, в финансировании строительства которого принимала участие УК «Лидер», управляющая активами негосударственных пенсионных фондов, инвестфондами и ценными бумагами (среди ее акционеров НПФ «Газфонд», ВЭБ.РФ и «Газпром»). Подтвердить эту информацию не удалось. Запрос в УК «Лидер» остался без ответа.