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Главная / Недвижимость /

Строительство жилья смещается из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы

Там дешевле земля, меньше конкуренция и больше программ господдержки
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доля проектов Московского региона в общем объеме строящегося в России жилья, по данным на середину 2026 г., составила 19,9% (23,9 млн кв. м), подсчитала компания «Метриум» на основе статистики Единого ресурса застройщиков. Этот показатель, как отмечает ее представитель, последние несколько лет заметно снижался. К примеру, в 2021 г. он находился на уровне 26,6%, а в прошлом году – 22,2%. Аналогичная ситуация складывается и с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, утверждает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. По его словам, доля новостроек в этих регионах сократилась с 13,1% в 2021 г. до 8,3% в прошлом году. Правда, если брать данные на середину 2026 г., она незначительно выросла – до 8,4% (до 10,1 млн кв. м).

Спрос на первичное жилье также смещается в регионы, говорят в компании «Циан». За последние пять лет его доля в российских субъектах в общем числе сделок увеличилась с 59% (152 000) до 70% (167 000), добавляет главный аналитик «Циана» Алексей Попов. Он напоминает, что по итогам января – июня 2026 г. на Москву и Подмосковье пришлось 19% транзакций (44 000) против 28% (72 000) в первой половине 2021 г., а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 11% (25 000) против 13% (35 000).

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