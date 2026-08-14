Строительство жилья смещается из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы

Доля проектов Московского региона в общем объеме строящегося в России жилья, по данным на середину 2026 г., составила 19,9% (23,9 млн кв. м), подсчитала компания «Метриум» на основе статистики Единого ресурса застройщиков. Этот показатель, как отмечает ее представитель, последние несколько лет заметно снижался. К примеру, в 2021 г. он находился на уровне 26,6%, а в прошлом году – 22,2%. Аналогичная ситуация складывается и с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, утверждает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. По его словам, доля новостроек в этих регионах сократилась с 13,1% в 2021 г. до 8,3% в прошлом году. Правда, если брать данные на середину 2026 г., она незначительно выросла – до 8,4% (до 10,1 млн кв. м).