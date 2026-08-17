«Юнифрост» закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке коворкингов

Поставщик рыбы и морепродуктов «Юнифрост» арендовал у оператора Aspace около 400 рабочих мест (3300 кв. м) в сервисном офисе «Aspace Никольская», расположенном в Ветошном переулке рядом с Кремлем и Красной площадью. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, сама транзакция или уже закрыта, или будет завершена в самое ближайшее время. Представитель Aspace от комментариев отказался. В «Юнифросте», а также в компании Of.ru, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной сделки, на запросы не ответили.