«Юнифрост» закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке коворкингов

«Юнифрост» закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке коворкинговПоставщик рыбы договорился об аренде рабочих мест в гибком офисе рядом с Кремлем
Поставщик рыбы и морепродуктов «Юнифрост» арендовал у оператора Aspace около 400 рабочих мест (3300 кв. м) в сервисном офисе «Aspace Никольская», расположенном в Ветошном переулке рядом с Кремлем и Красной площадью. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, сама транзакция или уже закрыта, или будет завершена в самое ближайшее время. Представитель Aspace от комментариев отказался. В «Юнифросте», а также в компании Of.ru, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной сделки, на запросы не ответили.
«Юнифрост» – один из крупнейших российских рыбопереработчиков и импортеров рыбной продукции. Владелец компании – Анна Романова. Выручка по итогам 2025 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 57 млрд руб., чистая прибыль – 2,2 млрд руб. Судя по информации на сайте организации, ее штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге, но у нее есть филиалы в Краснодаре, Владивостоке и Новосибирске, а также склады в Московской области, Екатеринбурге и Самаре. Офиса в столице до сегодняшнего момента у нее не было.