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Главная / Недвижимость /

Мэрия Москвы ищет оператора крупного проекта КРТ на Варшавском шоссе

В его рамках планируется построить жилой квартал почти на 450 000 кв. м
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Столичные власти выставили на продажу права на реорганизацию в рамках программы Комплексного развития территории (КРТ) 14,6 га на Варшавском шоссе и Нагатинской улице в Нагатино-Садовниках. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Инвестиционного портала Москвы. Стартовая стоимость лота составляет 2,4 млрд руб. Торги пройдут в самом конце сентября. На данной площадке, как следует из документации, можно будет построить 443 700 кв. м недвижимости, из которых 229 490 кв. м составит жилье, а остальное – общественно-деловые объекты и инфраструктура. Сроки реализации проекта – девять лет.

Права на некоторые участки, которые внесли в данный проект КРТ, принадлежат девелоперу Prime Life Development, утверждают три работавших с ним консультанта. Они напоминают, что эта компания уже построила на месте расположенного рядом здания бывшего завода «Феррейн» первую очередь квартала «1-й Нагатинский». Сама Prime Life Development принадлежит бизнесмену Денису Коноваленко. Он является зятем экс-депутата Госдумы и кандидата на пост президента России на выборах в 1996 г. Владимира Брынцалова. Запрос в эту организацию остался без ответа.

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