Мэрия Москвы ищет оператора крупного проекта КРТ на Варшавском шоссе

Мэрия Москвы ищет оператора крупного проекта КРТ на Варшавском шоссеВ его рамках планируется построить жилой квартал почти на 450 000 кв. м
Столичные власти выставили на продажу права на реорганизацию в рамках программы Комплексного развития территории (КРТ) 14,6 га на Варшавском шоссе и Нагатинской улице в Нагатино-Садовниках. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Инвестиционного портала Москвы. Стартовая стоимость лота составляет 2,4 млрд руб. Торги пройдут в самом конце сентября. На данной площадке, как следует из документации, можно будет построить 443 700 кв. м недвижимости, из которых 229 490 кв. м составит жилье, а остальное – общественно-деловые объекты и инфраструктура. Сроки реализации проекта – девять лет.
Права на некоторые участки, которые внесли в данный проект КРТ, принадлежат девелоперу Prime Life Development, утверждают три работавших с ним консультанта. Они напоминают, что эта компания уже построила на месте расположенного рядом здания бывшего завода «Феррейн» первую очередь квартала «1-й Нагатинский». Сама Prime Life Development принадлежит бизнесмену Денису Коноваленко. Он является зятем экс-депутата Госдумы и кандидата на пост президента России на выборах в 1996 г. Владимира Брынцалова. Запрос в эту организацию остался без ответа.