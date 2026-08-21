Мэрия Москвы ищет оператора крупного проекта КРТ на Варшавском шоссе

Столичные власти выставили на продажу права на реорганизацию в рамках программы Комплексного развития территории (КРТ) 14,6 га на Варшавском шоссе и Нагатинской улице в Нагатино-Садовниках. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Инвестиционного портала Москвы. Стартовая стоимость лота составляет 2,4 млрд руб. Торги пройдут в самом конце сентября. На данной площадке, как следует из документации, можно будет построить 443 700 кв. м недвижимости, из которых 229 490 кв. м составит жилье, а остальное – общественно-деловые объекты и инфраструктура. Сроки реализации проекта – девять лет.