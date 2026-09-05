Гонка за высотой: как небоскребы изменили облик городов

Здание возвели в рекордные сроки: вместе с проектированием и планированием весь процесс занял всего 20 месяцев. Строители собирали четыре с половиной этажа в неделю – это было настолько быстро, что первые 30 этажей были завершены еще до того, как были окончательно согласовали некоторые детали первого этажа. Хотя это имело и свою цену: во время строительства погибли по крайней мере пять рабочих. Предполагалось, что к вершине башни будут пристыковываться дирижабли, поскольку тогда за этим видом воздушного транспорта видели будущее. Но из-за сильных ветров эту идею не удалось воплотить в реальность.