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Главная / Недвижимость /

Ozon арендовал еще один крупный склад в Московском регионе

Это будет одна из крупнейших в этом году сделок на рынке логистической недвижимости
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелопером RBNA об аренде у него около 60 000 кв. м в логистическом комплексе «Парк Шишкин лес» в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, договор между сторонами уже подписан. Представитель Ozon эту информацию подтвердил, уточнив, что в этом объекте будет запущен крупный хаб, который позволит доставлять товары почти в 14 000 точек выдачи в Москве и Московской области. В RBNA заявили лишь, что компания не комментирует потенциальные или действующие договоренности с арендаторами.

Условия сделки между сторонами узнать не удалось. Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров утверждает, что ставка аренды в «Парке Шишкин лес» составляет 9000–9500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС. Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Диана Горская, впрочем, допускает, что она может быть и выше – примерно 12 500 руб. за квадрат. Таким образом, общие ежегодные расходы маркетплейса на новый логопарк могут составить 540–750 млн руб. Впрочем, итоговая сумма зависит от срока договора, обязательств собственника и других коммерческих условий, уточняет Горская.

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