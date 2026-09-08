Ozon арендовал еще один крупный склад в Московском регионе

Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелопером RBNA об аренде у него около 60 000 кв. м в логистическом комплексе «Парк Шишкин лес» в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, договор между сторонами уже подписан. Представитель Ozon эту информацию подтвердил, уточнив, что в этом объекте будет запущен крупный хаб, который позволит доставлять товары почти в 14 000 точек выдачи в Москве и Московской области. В RBNA заявили лишь, что компания не комментирует потенциальные или действующие договоренности с арендаторами.