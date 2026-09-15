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Главная / Недвижимость /

Stone стала партнером ГК «Град» по проекту жилого комплекса в Ясеневе

Эта сделка позволит последней получить льготы от мэрии Москвы
Диана Качур
Наталья Гарнелис / ТАСС
Наталья Гарнелис / ТАСС

ООО «Центр проект» стало владельцем 51% специализированного застройщика (СЗ) «Град Верейская»», которому принадлежат права на проект жилого комплекса на 33 250 кв. м на Новоясеневском проспекте рядом со ст. м. «Битцевский парк». По информации ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 11 сентября. Покупатель актива наполовину принадлежит ГК «Град» бизнесменов Игоря Рубинера и Дениса Кротова, которая и так выступает девелопером данного объекта. Еще 50% – у АО «Центр инвестиционных проектов» (ЦИП).

Эта фирма связана с компанией Stone, которая является одним из крупнейших игроков на рынке офисной недвижимости Москвы, говорят два консультанта, работавших с ней. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Генеральный директор ЦИПа Дмитрий Ивлев также возглавляет АО «Скиф инвест», которое, как следует из материалов столичного арбитражного суда, владеет правами на участок на Ходынском бульваре. На этой площадке Stone сейчас ведет строительство делового квартала «Stone Ходынка». Кроме того, ЦИП принадлежит доля в специализированном застройщике «Дом на реке», который контролируется Stone. В самой компании от комментариев отказались. В ГК «Град» на запрос «Ведомостей» не ответили.

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