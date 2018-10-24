Почему девелоперам приходится часто менять подрядчиков

С одной стороны, во многих сегментах тендерная система сегодня прозрачна и честна как никогда: приходи, предлагай и участвуй. С другой – именно эта кажущаяся легкость вывела на рынок ряд компаний, девиз которых – «Демпингуем, чтобы завоевать свою долю рынка». «Мы хотим построить дешево, очень дешево, дешевле всех», – говорят заказчики. «Разумеется!» – берут под козырек многие участники строительных тендеров, желая заполучить проект любой ценой. Но в итоге заказчики понимают, что нельзя при тотальной оптимизации получить проект премиального уровня. Строители же, осознав, насколько переоценили собственные силы – и что при таком раскладе не заработают практически ничего, – начинают «оптимизацию восьмого уровня» (отступать от тендерной документации, искать еще более дешевые материалы, обманывать заказчиков).

Основное предназначение тендеров – именно выбор подрядчика с наилучшим соотношением цены и качества. Выбор подрядчика, предложившего самую низкую стоимость контракта, но очевидно неспособного выполнить работы с требуемым качеством и сроками, еще несколько лет назад для большинства заказчиков был просто исключен. Как правило, до финала тендера доходили «крепкие середняки» с хорошей ценой, хорошей репутацией и хорошим качеством. Исполнители с самой низкой и самой высокой стоимостью отсеивались. Теперь все иначе: складывается ощущение, что основная цель заказчиков – не поиск лучших решений, материалов и работников, а желание сбить цену участников тендеров, чего бы это ни стоило. Некоторые заказчики отчего-то убеждены, что «бизнес просел» только у них, а другие игроки могут сокращать собственную цену до бесконечности.

Но грамотные строительные фирмы намного раньше научились жить в новой экономической реальности и давно оптимизировали все, что возможно: нашли российские аналоги материалов, избавились от неэффективных сотрудников, еще раз проверили расценки поставщиков. Значит, далее оптимизация возможна только с очевидным отступлением от тендерных требований – и исполнитель в отличие от заказчика это четко понимает.

Практически никто из участников тендеров давно не закладывает «золотые горы», не хочет тратить время на «участие, а не победу» в тендерах. Реальная доходность подрядчика давно составляет лишь от 5 до 10%.

Непрофессиональные подрядчики действуют по старинке: даже сейчас, когда курс валют и стоимость импортных материалов продолжают расти, они на все вопросы про «подешевле» продолжают отвечать: «Конечно!» Заказчик хотел паркет и сантехнику ведущих европейских производителей? Выиграем тендер, а потом сообщим, что «курс все это время рос», и предложим более дешевые аналоги. Конечно, заказчик живет не на луне и в курсе про скачущие евро и доллар, но давайте будем честны: уже на тот момент, когда подрядчик подавал тендерную заявку, стоимость качественных материалов не укладывалась в контракт.

Иногда случается, что заказчик со словами «бес попутал» просит исправить ошибки не рассчитавшего силы победителя тендера или вообще завершить за него проект. Но бывает и так: сменить исполнителя сложно, а в проекте всплывает множество дополнительных затрат, покрыть которые заказчик уже не имеет ресурсов. В итоге офис или магазин вовремя не готовы, арендные каникулы закончились, договор с предыдущим арендодателем – тоже. Приходится снимать временное помещение, платить двойную аренду. И расходы возрастают многократно.

Именно поэтому заказчикам стоит прописывать буквально каждую деталь при подготовке тендерной документации: чем больше будет не на словах, а на бумаге, тем корректнее будет посчитан тендер, тем эффективнее будет проведено сравнение между участниками и тем меньше будет проблем во время строительства.

Конечно, между исполнителем и заказчиком важно доверие, однако последнему нужно проверять хотя бы элементарное. Например, что и на что заменяют, если «внезапно закрылся завод», производящий то, что было указано в документации.