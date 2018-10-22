«Ростех» ищет девелопера на застройку крупной территории на западе Москвы

На территории Всероссийского института легких сплавов можно возвести не менее 1 млн кв. м недвижимости

Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: «Ростех» поменяет сплавы на жилье

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Родионцев считает, что территория подходит для жилого проекта комфорт-класса Сергей Портер / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» ищет девелопера на застройку территории Всероссийского института легких сплавов на западе Москвы. Там можно возвести не менее 1 млн кв. м недвижимости

Крупнейший акционер ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» (ВИЛС) – «Ростех» рассматривает возможность использования территории предприятия под девелоперский проект, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер строительной компании, рассматривавший приобретение этой площадки. Производственные мощности института, по его словам, для этого могут вывести в Подмосковье. О том, что «Ростех» ведет переговоры с крупными девелоперами о застройке территории ВИЛСа, знают и три брокера, работавших с участниками потенциальной сделки.