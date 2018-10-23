Стройподрядчики жилых домов теряют прибыль вслед за девелоперами

Застройщики стали задерживать платежи подрядчикам, а те в свою очередь часто срывают сроки работ

Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Что беспокоит подрядчиков

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Переход на проектное финансирование и ужесточение законов могут привести к сокращению объемов строительства и уменьшению заказов для подрядчиков Максим Стулов / Ведомости

Себестоимость строительства растет, платежеспособный спрос тает – ситуация на рынке жилья тревожит и девелоперов, и подрядчиков. Последние отмечают нехватку оборотных средств, в том числе из-за недобросовестности заказчиков. Эксперты опасаются, что с переходом на проектное финансирование проблемы могут усугубиться

После кризиса 2014 г. строители оказались в непростом положении: большинство игроков говорят о снижении прибыли и рентабельности бизнеса. Гендиректор Tekta Group Роман Сычeв объясняет это тем, что растет себестоимость 1 кв. м (проекты становятся сложнее, материалы, инженерное оборудование и транспортные услуги дорожают), а рыночная стоимость недвижимости повышается значительно медленнее или даже снижается. «Конкуренция на первичном рынке жилья не позволяет поднимать розничную цену, приходится работать с себестоимостью», – говорит Сычeв. Снижению рентабельности бизнеса строительных компаний способствует и «обеление» экономики, считает руководитель производственного блока группы «Эталон» Максим Берлович.

Едва ли не самое сильное давление сейчас ощущают небольшие и средние подрядные организации, заказчики которых не спешат увеличивать расценки на строительно-монтажные работы. «А стоимость материалов растет», – напоминает гендиректор строительной компании «Эдиал групп» Эдуард Табеков. Например, арматура в начале года стоила по 30 000 руб. за 1 т, а сейчас – уже 50 000 руб., добавляет президент ГК «Основа» Александр Ручьев, назвав рост стоимости стройматериалов «бесконтрольным».

За последний год 63% участников исследования СРО «Уральское объединение строителей», проведенного среди 100 строительных и 70 электромонтажных компаний Свердловской области, отметили падение доходов и 64% респондентов заявили о нехватке оборотных средств. «И эта проблема касается всей России», – уверен генеральный директор СРО Сергей Ренжин.

По данным исследования Федеральной службы государственной статистики за 2017 г., основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются высокий уровень налогов (на этот фактор указали 34% опрошенных руководителей), недостаток заказов (31%), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (29%), неплатежеспособность заказчиков (27%).