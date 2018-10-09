Сбербанк дал кредит девелоперу «Баркли» на достройку ЖК «Медовая долина»
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Сбербанк открыл строительной компании «Баркли» кредитную линию на 2,45 млрд руб. Средства пойдут на финансирование строительства ЖК «Медовая долина» в Крекшине (новая Москва), рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы Сбербанка. По его словам, кредит на сумму 2,45 млрд руб. выдан на 45 месяцев. Представитель пресс-службы также уточнил, что у Сбербанка уже есть опыт сотрудничества с девелопером: банк сотрудничает с ГК «Баркли» с 2015 г. (по проекту «Медовая долина» — прим. Ведомости). Ранее Сбербанк профинансировал два проекта компании, проблем с обслуживанием долга не было, сказал представитель банка.
Ставка по кредиту составит 10,5% годовых, уточнил представитель компании. Он же рассказал, что кредит компания направит на завершение второй и третьей очередей (каждая по три корпуса) проекта ЖК «Медовая долина», строительство которых сейчас идет с задержкой.
В чем проблемы «Медовой долины»
В «Медовой долине» действительно были сложности, из-за которых сроки сдачи объекта неоднократно срывались, что вызывало не только возмущения дольщиков, но и нарекания властей. Первую очередь проекта должны были достроить до 30 июня 2017 г., но сдали только в марте 2018 г. При этом части дольщиков второго и третьего корпусов квартиры до сих пор не переданы – в них заканчивают отделочные работы. «Ключи будут переданы в текущем квартале», – уточнили в компании. Всего по первой очереди проекта компания заключила 664 договора долевого участия (ДДУ).
Сроки сдачи второй и третьей очередей «Медовой долины» также перенесены. Согласно проектной декларации компании вторую очередь планируется достроить в сентябре 2019 г. (ранее – в декабре 2018 г.), третью – в июне 2020 г. (ранее – в декабре 2019 г.).
Во второй очереди жилые дома находятся в стадии возведения монолитного железобетонного каркаса на уровне 5–7-го этажа, степень готовности монолита по трем корпусам – 72%. В третьей очереди пока что ведутся подготовительные работы и устройство внутриплощадочных инженерных сетей. Приступить к основным работам планируется в октябре.
Задержку в строительстве в компании объяснили сменой подрядчиков (договоры с новыми подрядными организациями уже заключены) и проблемами с проведением коммуникаций, которые возникли из-за задержки с получением разрешений. Начиная с сентября компания приступила к проектированию сетей водопровода, канализации, водостока, теплосети для детского сада (входит в проект ЖК). Стройка этих сетей завершена на 70%, а до конца месяца работы будут полностью закончены, рассказал собеседник в компании. Он уточнил, что «начало работ по инженерному обеспечению второй и третьей очередей было невозможно без открытия ордера на право производства земляных работ». Сейчас все необходимые документы получены.
Большинство строек жилых проектов задерживается по двум причинам – это банкротство важных контрагентов, генподрядчиков и несвоевременная выдача разрешений госорганами, из-за чего срываются сроки подключения коммуникаций, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум».
Обманутых дольщиков не будет
В компании уверены, что все обязательства перед дольщиками проекта в Крекшине полностью будут выполнены. Всего по второй и третьей очередям у компании заключено около 1000 ДДУ.
«По данным девелопера, объем инвестиций в строительство ЖК «Медовая долина» должен составить около 7,5 млрд руб. Проект включает девять корпусов, три из которых сданы, три – находятся на средней стадии строительной готовности, еще два – на начальной стадии, и один пока не строится. Учитывая заявленный объем строительства, 2,5 млрд руб. как раз хватит на завершение оставшихся домов», – говорит Литинецкая.
«Когда проект только стартовал, он привлек внимание прежде всего именем девелопера – компании, имеющей отличную репутацию в сегменте недвижимости элитного класса. Возможно, в чем-то компании не хватило опыта работы с жильем массового спроса», – говорит Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «Бест-новострой». Она также соглашается, что с учетом уже выполненных работ на объекте денег от Сбербанка должно хватить для завершения всего проекта.
В целом участники рынка оценивают «Медовую долину» как «удачный проект». «Несмотря на доступные цены от 2,3 млн руб., проект соответствует по характеристикам комфорт-классу. Более 50 вариантов планировочных решений, в том числе студии и квартиры евроформата, жилье с дизайнерской отделкой, дворы без машин, квартальная застройка, авторская архитектура», – говорит Литинецкая.
«Даже такой минус, как довольно значительная удаленность от МКАД (по сравнению с Коммунаркой, Рассказовкой, Саларьевом), нивелировался наличием ж/д платформы Крекшино в пешей доступности. Это дало проекту хорошие конкурентные преимущества», – дополняет Доброхотова.
Однако она отмечает, что темпы продаж квартир в проекте за последний год «недостаточные». «Суммарно по проекту реализовано более половины объема (включая сделки физлиц и юрлиц). Два корпуса, которые стартовали первыми и уже сданы, почти полностью распроданы – там остались только несколько трехкомнатных квартир. В корпусах на нулевом цикле продано около 10–15% лотов. Текущие темпы продаж за последний год не критичные, но недостаточные – по итогам первого полугодия 2018 г. «Медовая долина» не вошла в топ-10 наиболее активно продаваемых ЖК в новой Москве», – говорит Доброхотова.
По данным Литинецкой, продажи в «Медовой долине» в этом году составляли в среднем по 50 квартир в месяц (за исключением сентября). «Конечно, в новостройках новой Москвы, расположенных рядом с метро, ежемесячно продается и более 100 лотов. Однако нужно понимать, что речь идет о совсем другом продукте (проект среднеэтажный) и транспортной доступности», – заключает она.