Сбербанк дал кредит девелоперу «Баркли» на достройку ЖК «Медовая долина» Баркли «Медовая долина»

Сбербанк открыл строительной компании «Баркли» кредитную линию на 2,45 млрд руб. Средства пойдут на финансирование строительства ЖК «Медовая долина» в Крекшине (новая Москва), рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы Сбербанка. По его словам, кредит на сумму 2,45 млрд руб. выдан на 45 месяцев. Представитель пресс-службы также уточнил, что у Сбербанка уже есть опыт сотрудничества с девелопером: банк сотрудничает с ГК «Баркли» с 2015 г. (по проекту «Медовая долина» — прим. Ведомости). Ранее Сбербанк профинансировал два проекта компании, проблем с обслуживанием долга не было, сказал представитель банка.

Ставка по кредиту составит 10,5% годовых, уточнил представитель компании. Он же рассказал, что кредит компания направит на завершение второй и третьей очередей (каждая по три корпуса) проекта ЖК «Медовая долина», строительство которых сейчас идет с задержкой.

В чем проблемы «Медовой долины»

В «Медовой долине» действительно были сложности, из-за которых сроки сдачи объекта неоднократно срывались, что вызывало не только возмущения дольщиков, но и нарекания властей. Первую очередь проекта должны были достроить до 30 июня 2017 г., но сдали только в марте 2018 г. При этом части дольщиков второго и третьего корпусов квартиры до сих пор не переданы – в них заканчивают отделочные работы. «Ключи будут переданы в текущем квартале», – уточнили в компании. Всего по первой очереди проекта компания заключила 664 договора долевого участия (ДДУ).

Сроки сдачи второй и третьей очередей «Медовой долины» также перенесены. Согласно проектной декларации компании вторую очередь планируется достроить в сентябре 2019 г. (ранее – в декабре 2018 г.), третью – в июне 2020 г. (ранее – в декабре 2019 г.).

Во второй очереди жилые дома находятся в стадии возведения монолитного железобетонного каркаса на уровне 5–7-го этажа, степень готовности монолита по трем корпусам – 72%. В третьей очереди пока что ведутся подготовительные работы и устройство внутриплощадочных инженерных сетей. Приступить к основным работам планируется в октябре.

Задержку в строительстве в компании объяснили сменой подрядчиков (договоры с новыми подрядными организациями уже заключены) и проблемами с проведением коммуникаций, которые возникли из-за задержки с получением разрешений. Начиная с сентября компания приступила к проектированию сетей водопровода, канализации, водостока, теплосети для детского сада (входит в проект ЖК). Стройка этих сетей завершена на 70%, а до конца месяца работы будут полностью закончены, рассказал собеседник в компании. Он уточнил, что «начало работ по инженерному обеспечению второй и третьей очередей было невозможно без открытия ордера на право производства земляных работ». Сейчас все необходимые документы получены.

Большинство строек жилых проектов задерживается по двум причинам – это банкротство важных контрагентов, генподрядчиков и несвоевременная выдача разрешений госорганами, из-за чего срываются сроки подключения коммуникаций, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум».

Обманутых дольщиков не будет

В компании уверены, что все обязательства перед дольщиками проекта в Крекшине полностью будут выполнены. Всего по второй и третьей очередям у компании заключено около 1000 ДДУ.

«По данным девелопера, объем инвестиций в строительство ЖК «Медовая долина» должен составить около 7,5 млрд руб. Проект включает девять корпусов, три из которых сданы, три – находятся на средней стадии строительной готовности, еще два – на начальной стадии, и один пока не строится. Учитывая заявленный объем строительства, 2,5 млрд руб. как раз хватит на завершение оставшихся домов», – говорит Литинецкая.

«Когда проект только стартовал, он привлек внимание прежде всего именем девелопера – компании, имеющей отличную репутацию в сегменте недвижимости элитного класса. Возможно, в чем-то компании не хватило опыта работы с жильем массового спроса», – говорит Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «Бест-новострой». Она также соглашается, что с учетом уже выполненных работ на объекте денег от Сбербанка должно хватить для завершения всего проекта.

В целом участники рынка оценивают «Медовую долину» как «удачный проект». «Несмотря на доступные цены от 2,3 млн руб., проект соответствует по характеристикам комфорт-классу. Более 50 вариантов планировочных решений, в том числе студии и квартиры евроформата, жилье с дизайнерской отделкой, дворы без машин, квартальная застройка, авторская архитектура», – говорит Литинецкая.

«Даже такой минус, как довольно значительная удаленность от МКАД (по сравнению с Коммунаркой, Рассказовкой, Саларьевом), нивелировался наличием ж/д платформы Крекшино в пешей доступности. Это дало проекту хорошие конкурентные преимущества», – дополняет Доброхотова.

Однако она отмечает, что темпы продаж квартир в проекте за последний год «недостаточные». «Суммарно по проекту реализовано более половины объема (включая сделки физлиц и юрлиц). Два корпуса, которые стартовали первыми и уже сданы, почти полностью распроданы – там остались только несколько трехкомнатных квартир. В корпусах на нулевом цикле продано около 10–15% лотов. Текущие темпы продаж за последний год не критичные, но недостаточные – по итогам первого полугодия 2018 г. «Медовая долина» не вошла в топ-10 наиболее активно продаваемых ЖК в новой Москве», – говорит Доброхотова.

По данным Литинецкой, продажи в «Медовой долине» в этом году составляли в среднем по 50 квартир в месяц (за исключением сентября). «Конечно, в новостройках новой Москвы, расположенных рядом с метро, ежемесячно продается и более 100 лотов. Однако нужно понимать, что речь идет о совсем другом продукте (проект среднеэтажный) и транспортной доступности», – заключает она.