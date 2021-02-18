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Онлайн-торговцам нужно больше складов

Для достижения сопоставимого с офлайн-ритейлерами оборота торговли
Константин Фомиченко , региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank

Главные драйверы рынка качественной складской недвижимости в России сейчас – продуктовый ритейл и онлайн-торговля. Несмотря на ускоренный рост развития последней, четыре крупнейших офлайн-ритейлера пока занимают в 6 раз большую площадь, чем четыре лидера e-commerce.

Структура сделок показывает: по итогам 2020 г. компании розничной и онлайн-торговли были наиболее активны по сравнению с логистическими компаниями, дистрибуторами или производителями. В Московской области на долю интернет-ритейлеров пришлось 34% сделок (в прошлом году было 10%), в других регионах лидируют продуктовые ритейлеры с долей 56% (было 20%). Операторы e-commerce взяли много складских площадей в прошлом году в регионах (22%) и в этом году осваивают законтрактованные объемы, но в 2021 г. ожидается большое количество сделок, так как ключевые онлайн-игроки растут и заинтересованы в логистической инфраструктуре. В 2020 г. Ozon заключил сделки в общей сложности на 415 000 кв. м, Wildberries построила около 300 000 кв. м. В свою очередь, общий объем как занимаемых, так и находящихся на стадии строительства и проектирования качественных складских площадей у этих компаний составляет 579 000 и 982 000 кв. м соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных