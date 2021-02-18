Структура сделок показывает: по итогам 2020 г. компании розничной и онлайн-торговли были наиболее активны по сравнению с логистическими компаниями, дистрибуторами или производителями. В Московской области на долю интернет-ритейлеров пришлось 34% сделок (в прошлом году было 10%), в других регионах лидируют продуктовые ритейлеры с долей 56% (было 20%). Операторы e-commerce взяли много складских площадей в прошлом году в регионах (22%) и в этом году осваивают законтрактованные объемы, но в 2021 г. ожидается большое количество сделок, так как ключевые онлайн-игроки растут и заинтересованы в логистической инфраструктуре. В 2020 г. Ozon заключил сделки в общей сложности на 415 000 кв. м, Wildberries построила около 300 000 кв. м. В свою очередь, общий объем как занимаемых, так и находящихся на стадии строительства и проектирования качественных складских площадей у этих компаний составляет 579 000 и 982 000 кв. м соответственно.