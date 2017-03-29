Снос домов на землях МГУ – недопустимая фантазия. Садовничий

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал информацию о том, что Росреестр якобы пытается снести два жилых комплекса, построенных на землях вуза, журналистской неточностью и недопустимой высокой фантазией, передает «РИА Новости».

«Этот вопрос абсолютно понятный. Это некая, я бы сказал, неточность журналистов. Росреестр опубликовал свое разъяснение. У нас идут нормальные арбитражные вопросы с Росреестром, они решаются. Все остальное – это из области очень высокой фантазии, недопустимая высокая фантазия», — сказал Садовничий (цитата по «РИА Новости»).

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Росреестр пытается признать незаконными построенные «Интеко» жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion. ВУЗ могут обязать снести постройки или оштрафовать на 2 млрд руб.

Росреестр требовал от МГУ устранить нарушения к сентябрю 2016 г. По данным издания, ведомство таким образом признало объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписало снести их. На прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании почти 122 га на Ломоносовском проспекте в районе Раменок. В материалах отмечается, что МГУ оштрафовали на 700 000 руб., а также предписали устранить нарушения земельного законодательства. Не согласившись с предписанием, университет обратился в арбитражный суд.

Позднее в Росреестре заявили, что ведомство не инициировало иски с требованием сноса жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion на землях МГУ. Подчеркивалось, что требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра.