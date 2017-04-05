Власти Москвы обещали помочь старикам и инвалидам из сносимых пятиэтажек

В мэрии Москвы готовы оказать помощь при расселении московских пятиэтажек социально незащищенным слоям населения.

«Это будут пожилые люди, это будут инвалиды, многодетные семьи, их будет большое число. И поэтому я вовлечен в эту тему», - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты столицы Владимир Петросян.

По его словам, с такими жильцами будут работать в три этапа: сначала соберут информацию о них и проведут разъяснительную работу - «для чего это делается и что предлагает город для них». Затем окажут помощь в переезде.

На третьем этапе власти помогут переселенцам обжиться на новом месте - устроить детей в детский сад и школу, помочь добраться до ближайшей поликлиники или социального учреждения.