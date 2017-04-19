Медведев: хостелы и апартаменты нужно не запрещать, а регулировать

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает недопустимым появление гостиниц и хостелов в жилом доме без отдельного выхода, на 5-м этаже 10-этажного дома: «Это просто безобразие, и этому нужно поставить заслон, имея в виду специальное регулирование».

«Я не предвосхищаю это специальное регулирование. Но какое оно может быть? Либо установить, что гостиницы могут создаваться только на первых этажах с обособленным входом и выходом, как магазин, – и тогда это для жильцов достаточно спокойно будет восприниматься. Либо, что более трудный вариант, но я его тоже не исключаю, - с письменного согласия всех жильцов дома. Если владельцы убедят, что это так нужно и важно и получат на это согласие, то тогда, наверное, тоже на это можно было бы пойти», – сказал он во время своего выступления перед депутатами Госдумы. Он предложил депутатам заняться разработкой проектов закона и пообещал помощь правительства в этом вопросе. Медведев подчеркнул также, что «необходимо максимально точно расписать в законе переход нежилого помещения в жилое – когда это можно, а когда вообще нельзя и недопустимо».

Премьер-министр также прокомментировал отсутствие правового статуса апартаментов. «Мы должны понять, как будут регулироваться такого рода стройки (нежилых помещений), будет ли в этом случае процедура перехода из нежилого фонда в жилой с учетом того, что требования к нежилому фонду принципиально другие. И здесь я рассчитываю на помощь коллег - депутатов из Государственной думы в том, чтобы вот эти понятия развести, может быть, не ставя глухой стены между ними», – пояснил председатель правительства. Он подчеркнул, что «всю эту работу нужно упорядочить в рамках совершенствования жилищного законодательства».