Медведев: правительство готовит предложения по переселению граждан из ветхого жилья

Правительство готовит ряд предложений для решения проблемы переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы ставим как приоритет переселение из ветхого аварийного жилья. Что касается программы по переселению из ветхого аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 г., то до 1 сентября 2017 г. нам осталось переселить 331 человека, то есть мы программу выполнили. За это время мы переселили около 3000 человек. Мы заместили 60 000 кв. м», - сказала на встрече с Медведевым губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По ее словам, на данный момент необходимо расселить людей с еще 75 000 кв. м ветхого аварийного жилья. «Мы приходим к необходимости переселить в полтора раза больше людей из ветхого аварийного жилья. Как быть другим субъектам России, области в одиночку не справятся с этой проблемой», - добавила она.

«Нам нужно смотреть в будущее, в настоящий момент мы рассматриваем разные возможности того, каким образом решать эти задачи по истечении срока действия этой программы. Правительство свои предложения готовит, мы с вами еще это обсудим», - заявил Медведев.