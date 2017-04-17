Реновации нужна доработка

Правительство поддерживает инициированный столичными властями пакет законопроектов о массовом сносе в Москве пятиэтажек. Об этом говорится в проекте отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности, с которым ознакомились «Ведомости». Белый дом считает, что дополнительной проработки требуют само понятие «реновация», возможность учета мнения населения в ходе этого процесса, соотносимость моментов прекращения права собственности граждан на жилье в сносимых домах и возникновения такого права на жилье, предоставляемое взамен. Опасения у правительства также вызывает непроработанность особенностей технического регулирования и санитарно-эпидемиологического нормирования, выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав на них, а также переселения граждан из ипотечных квартир. Позиция Белого дома по этим вопросам будет представлена к рассмотрению законопроекта во втором чтении, сказано в отзыве.

В начале апреля Госдума провела расширенное заседание совета палаты на тему сноса пятиэтажек с участием мэра Москвы Сергея Собянина, на котором многие депутаты высказали свои опасения в отношении законопроекта. В основном они касались защиты гражданами своих прав в суде, компенсаций, понятия «равнозначности» нового жилья, обсуждения реновации с гражданами. К середине апреля свои заключения к первому чтению законопроекта предоставили все ответственные думские комитеты, включая профильный – по транспорту и строительству. Комитет по ЖКХ высказал множество замечаний и поддержал законопроект лишь при условии его доработки ко второму чтению. Комитет по местному самоуправлению в своем заключении тоже обратил внимание на необходимость существенной доработки законопроекта. За доработку выступают и комитеты по госстроительству, природным ресурсам и региональной политике.

Быстрые решения Инициативу о сносе пятиэтажек мэр Собянин огласил на встрече с президентом 21 февраля. А уже 10 марта группа депутатов и сенаторов внесла в Думу пакет соответствующих поправок в законодательство.

Тем не менее в первом чтении законопроект может быть принят уже в ближайший четверг. Первое заседание рабочей группы по доработке документа с участием правительства Москвы и депутатов прошло в пятницу, рассказала «Ведомостям» председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская. «Какие-то сдвиги в сторону граждан есть, но процесс идет тяжело», – сообщила она, добавив, что пока отзыв правительства еще не поступил в Госдуму.

Пока есть ощущение, что команда дать зеленый свет проекту прошла по всем инстанциям, говорит политолог Михаил Виноградов. «Никто не решится прямо ставить палки в колеса. Но и энтузиазм демонстрировать не будут, понимая, что напор мэрии чреват издержками. Этот напор носит политический характер и обусловлен не столько целями проекта, сколько стремлением продемонстрировать политическую и лоббистскую успешность мэра в коридорах власти», – заключает эксперт.