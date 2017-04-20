Володин: опыт реновации в Москве можно будет распространить на регионы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что при наличии положительного опыта реновации московского жилья эта практика может быть использована и в других субъектах федерации. «Если вопрос начнет решаться в Москве, возможно, его можно будет распространить на регионы», - сказал Володин на заседании Госдумы в четверг в рамках обсуждения в первом чтении депутатского законопроекта по сносу хрущевок в столице и переселению в современное жилье их жителей.

Спикер подтвердил, что перед вторым чтением этого законопроекта состоятся парламентские слушания. «Для нас это первый опыт передачи полномочий. Надо обсудить все нюансы», - подчеркнул председатель Госдумы.

Вызвавший многочисленные возражения законопроект о сносе пятиэтажек депутаты на заседании в четверг приняли в первом чтении.