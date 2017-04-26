Строительство дороги между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского будет стоить 671 млн рублей

Победитель конкурса на строительство дороги между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского, ООО «ГЕРА», готов выполнить работы за 671 млн руб. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

В районе МГУ будет построена дорога протяженностью 1,31 км и подземный пешеходный переход, установлены четыре остановки общественного транспорта и проложены велодорожки по направлению к проспекту Вернадского.

«Новая дорога будет построена в рамках проекта по развитию территории МГУ и соседних участков. Она протянется от Раменского бульвара в месте примыкания к улице Светланова, станет его продолжением и далее примкнет к проспекту Вернадского. Строительство этой дороги в итоге позволит обеспечить поперечную связь между улицей Мосфильмовская и Ленинским проспектом», – уточнил руководитель департамента Андрей Бочкарев. Все работы должны быть выполнены за 10 месяцев с момента заключения госконтракта.