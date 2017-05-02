Около 14 млрд рублей потратят на инженерную инфраструктуру новой Москвы

Около 14 млрд руб. будет выделено из бюджета города на развитие инженерной инфраструктуры новой Москвы за три года, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«В новой Москве будет создана единая схема водоснабжения территории, а также реорганизована система канализации. Кроме этого сейчас разрабатывается генеральная схема энергоснабжения до 2030 г.», – сказал Жидкин.

Он отметил, что этой программой предусмотрена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). «Модернизируемые линии электропередачи проходят через лесные массивы. Эти работы направлены на то, чтобы предотвратить аварийные отключения электроэнергии, вызванные схлестом проводов, попаданием веток и падением деревьев. Такое решение было принято после ледяного дождя, обрушившегося на Московский регион в ноябре прошлого года», – сказал Жидкин.