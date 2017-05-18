Власти обещают заранее показать москвичам из сносимых пятиэтажек проекты новых домов

Жители сносимых пятиэтажек смогут заранее ознакомиться с проектами новых домов, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Разумеется, где строить новые дома и куда переезжать, правительство Москвы будет решать вместе с жителями пятиэтажек. Проекты реновации конкретных кварталов будут опубликованы», – сказала Княжевская.

Она отметила, что каждый заинтересованный житель сможет увидеть адреса и макеты новых домов и высказать по ним замечания и предложения в рамках публичных слушаний.

«И только потом – с учетом мнения людей – проекты реновации кварталов будут утверждены и начнется реальная стройка. Проходящее сейчас голосование – не конец, а начало длинного пути из ветхой пятиэтажки к современному комфортному жилью», – подчеркнула Княжевская.