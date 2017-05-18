Сотрудники ФСБ проводят обыски в ГК ПИК

Правоохранительные органы проводят обыски в головном офисе группы компаний ПИК на Баррикадной улице, сообщил источник, близкий к ней. По его словам, сейчас идет выемка документов. Причины действий правоохранительных органов ему неизвестны. О следственных действиях в офисе ПИК также сообщают RNS и ТАСС. По словам источников агентства, обыски проводят сотрудники ФСБ России.

Информацию подтвердили в ГК ПИК и заявили, что обыски производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам. ГК ПИК продолжает работать в штатном режиме, говорит представитель группы.