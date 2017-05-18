Счетная палата: АИЖК не завершило в срок ни одну стратегию в 2014–2016 годах

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не завершило в установленный срок ни одну из действовавших в 2014–2016 гг. стратегий развития, заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчан. Как передает «Прайм», он сказал это в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и сослался на результаты анализа деятельности агентства в I квартале этого года.

Гендиректор АИЖК Александр Плутник это признал. «Было утверждено немыслимое количество документов стратегического планирования – их было девять», – добавил он. По его словам, АИЖК сейчас готовит объединение стратегий, в том числе во взаимодействии со Счетной палатой.

В середине апреля Счетная палата заявила, что госпрограмма «Жилье для российской семьи», направленная на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения, выполнена лишь на 3,3% от запланированного объема. АИЖК тогда объяснило, что программа оказалась невостребованной участниками рынка, в изменившихся экономических условиях потребовались новые механизмы комплексной поддержки сектора жилищного строительства. Программа была запущена в начале 2014 г., но уже в конце года существенно изменились макроэкономические условия.