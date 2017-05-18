У АИЖК не хватило денег на реструктуризацию 30 000 ипотечных кредитов – «Коммерсантъ»

Более половины заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов было подано в АИЖК, когда средства соответствующей госпрограммы – все 4,5 млрд руб. – были исчерпаны, пишет «Коммерсантъ». Речь идет примерно о 30 000 заявок, из которых 19 000 соответствуют условиям программы. «По условиям программы она заканчивается 31 мая 2017 г., поэтому прием заявок нельзя было приостановить, но при этом изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится», – пояснил близкий к АИЖК собеседник издания. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что реструктурировать удастся еще около 500 кредитов.

В рамках программы каждый заемщик может получить не более 600 000 руб. Банки будут реструктурировать его проблемную ипотеку по ставке не выше 12%, а часть ежемесячного платежа компенсируется банкам государством.

В АИЖК отмечачют, что доля реструктуризаций по программе помощи не превышает 25% от их общего числа. «Банки более активно оказывают помощь по собственным программам», – заявили изданию в агентстве.

Распространенной причиной отказов в реструктуризации являлся неполный пакет документов – часть необходимых справок предоставляется на платной основе и является для заемщиков существенно затратной.

Те, кто потратился на получение справок, но не успел к распределению госпомощи, на компенсацию за платные выписки рассчитывать не могут, отмечает знакомый с ситуацией собеседник издания. «Действительно, многие собрали документы тогда, когда деньги, выделенные на программу, закончились. Но заемщики ориентировались на дату окончания программы, а не на момент исчерпания лимита по ней», – говорит зампред «Абсолют банка» Татьяна Ушкова. В начале 2017 г. дата завершения программы была перенесена с 1 марта на 31 мая, чтобы ею смогли воспользоваться все желающие.

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал о подготовке предложений, решение по которым примет правительство.