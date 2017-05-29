У 84,5% застройщиков в России уставный капитал ниже минимального

Уставный капитал 84,5% российских застройщиков жилья не соответствует требованиям закона о долевом строительстве, вступающим в силу с 1 июля, говорится в сообщении Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

По данным ЕРЗ, из 4147 застройщиков, имеющих в активной стадии строительства хотя бы один дом, лишь 639 имеют уставный капитал 2,5 млн руб. и более.

Лишь 26 застройщиков в России имеют уставные капиталы более 1,5 млрд руб., позволяющие им строить более 500 000 кв. м. Причем сегодня такой объем строит только компания «ЛСР.Недвижимость – Северо-Запад».

По данным ЕРЗ, возглавляет топ застройщиков РФ по размеру уставного капитала «Сбербанк капитал», размер уставного капитала которого – 57,46 млрд руб, на втором месте – ГК ПИК с показателем 41,28 млрд руб. На третьем месте Республиканская инвестиционная компания из Республики Саха – ее уставный капитал равен 36,75 млрд руб.

С 1 июля застройщики с уставным капиталом менее 2,5 млн руб. могут достраивать дома, но не имеют права начинать новые стройки без увеличения размера капитала.

Совокупный размер уставного капитала российских застройщиков составляет, по данным реестра, 336,7 млрд руб., что эквивалентно 2894 руб. на один строящийся квадратный метр.

Наилучший показатель соотношения совокупного размера уставного капитала с объемом текущего строительства отмечается у застройщиков Республики Саха (Якутия), где этот показатель составляет 83 540 руб. на строящийся квадратный метр жилья. Наихудший – у застройщиков Республики Ингушетии – 0,2 руб. уставного капитала на строящийся «квадрат» жилья. Застройщики Москвы по этому показателя на третьем месте – на «квадрат» строящегося жилья в столице приходится 10 130 руб. Напомним, что рыночная стоимость квадратного метра жилья в массовом сегменте в Москве составляет около 170 000 руб.