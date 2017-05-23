Компания основателя «Дон-строя» пытается выселить жителей с Ленинского проспекта в Щербинку

Пять жилых башен высотой от 140 до 262 м, созданных в единой футуристической концепции, которые станут новой архитектурной доминантой Донского района, – так описывается проект Максима Блажко «Нескучный Home & Spa» на сайте девелопера. Большая стройка в Донском районе Москвы недалеко от Нескучного сада стартовала еще при Юрии Лужкове, в 2005 г. Тогда появилось постановление правительства Москвы (№ 52) и инвестиционный контракт с двумя ООО – «Комплекс-строем» и «Строй-комплексом». На тот момент оба были связаны с застройщиком «Дон-строй», одним из основателей которого и был Блажко.

Планировалось два этапа проекта: сначала инвестор должен был построить административно-деловой комплекс площадью 82 900 кв. м на участке площадью 0,3 га (5-й Донской проезд, 21, корп. 6), затем – административно-гостиничный и административно-торговый комплексы площадью 390 600 кв. м на земельном участке в 4,6 га (5-й Донской проезд, вл. 21). По завершении стройки инвестор по контракту должен был отдать часть городу: в первой очереди – 30% коммерческих площадей и 20% машино-мест, во второй – 20% всех площадей.

Строительство планировалось на месте жилого квартала, дома в котором – преимущественно 1950-х годов постройки – город отнес к ветхому жилью. До начала стройки московские власти должны были разработать и утвердить график отселения жителей, а инвестор – за свой счет построить стартовый дом и переселить их туда. До строительства так и не дошло, а в кризис 2008 г. «Дон-строй» вовсе разделился на ЗАО «Дон-строй инвест» (жилые проекты, управляется топ-менеджерами ВТБ) и «ДС девелопмент» (коммерческая недвижимость, принадлежит Блажко).

С приходом Сергея Собянина Блажко пришлось пересогласовывать проект, в 2015 г. власти его одобрили: площадь застройки осталась той же, но изменилось назначение: 190 000 кв. м – жилье, 283 000 кв. м – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры, сообщил представитель Gorn Development (девелопер проекта, принадлежит Блажко).

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В конце 2016 г. инвестор приступил к строительству, а жителям квартала предложили переселиться в новую Москву. Весной жители начали возмущаться в социальных сетях и на народных сходах. О возражениях жителей квартала против предлагаемых вариантов в Щербинке на заседании градостроительно-земельной комиссии сообщил префект Южного административного округа Москвы Алексей Челышев и предложил переселить их в районе проживания, рассказали «Ведомостям» несколько чиновников мэрии. Префектуре округа и департаменту экономического развития Москвы поручено проработать вопрос и представить предложения о переселении жителей, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Инвестор должен передать городу квартиры для расселения жителей этих домов, город настаивает, чтобы они были в том же районе, сказал другой чиновник мэрии.

Слишком плотно У проекта очень высокая плотность – в 3–4 раза выше средней плотности нового строительства в Москве, говорит Марина Гордеева из CBRE. В непосредственной близости от стройки предлагается 750 000 кв. м новостроек, указывает Владимир Сергунин из Colliers International: это половина предложения бизнес- и премиум-класса и около 20% всего предложения в старой Москве.

Решения еще нет, переселять людей в том же районе фактически некуда, говорит близкий к мэрии человек. Получить официальные комментарии в мэрии не удалось.

«Компания предлагает жителям сносимых домов три варианта: покупку квартиры на вторичном рынке в районе проживания, денежную компенсацию и переезд в новую Москву в квартиры с большей площадью (с отделкой, где ее нет – делаем сами) с коэффициентом не меньше 1,7», – сообщил представитель Gorn Development. По его словам, достигнуты предварительные договоренности с компанией «Абсолют-недвижимость» о квартирах в жилищном комплексе «Переделкино ближнее» и «Первый город-парк Московский». Представитель «Абсолют-недвижимости» опроверг эту информацию.

Город пытается реализовать масштабную программу реновации пятиэтажек, такие примеры настраивают горожан против нее, поэтому власти будут контролировать подобные проекты, говорит близкий к мэрии человек. В конце февраля Москва анонсировала программу реновации пятиэтажек, в марте в Госдуму был внесен законопроект о реновации. Документ вызвал протесты москвичей, 14 мая на митинг против сноса пришло более 20 000 человек. Городу пришлось идти на уступки, уже принят московский закон, гарантирующий права жителей пятиэтажек при расселении.

В публичном позиционировании программы реновации и в действиях московских властей видны изменения и готовность учитывать мнение жителей, считает политолог Дмитрий Орлов, дальние отселения, к которым прежде регулярно прибегали инвесторы, сейчас уже не пройдут – во всяком случае, в период голосования.