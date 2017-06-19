Собянин: в Москве ведется активное строительство новой кольцевой линии метро

Более 25 км Третьего пересадочного контура (ТПК) метро находится в активной фазе строительства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя ход строительных работ на участке «Рубцовская» – «Авиамоторная» ТПК Московского метрополитена, передает агентство городских новостей «Москва» .

«Сегодня в стройке находится 25 км, в активной фазе строительства. Общее время строительства всего кольца – до 2020–2021 гг. В этом году введем первые станции подземного кольца от «Делового центра» до «Петровского парка». Надеемся, что в следующем году этот участок также будет построен», – сказал Собянин. Мэр напомнил, что общая протяженность ТПК составляет 66,7 км, а количество станций – 31.

ТПК, по словам мэра, также даст возможность развивать новые радиальные направления подземки. «К этой ветке будет присоединена Кожуховская линия до Некрасовки», – отметил мэр Москвы.

Между станциями «Рубцовская» и «Авиамоторная» также разместится станция «Лефортово». Длина этого участка составит 3,7 км. Станция «Рубцовская» будет пересадочной с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии.

Предполагается, что до конца 2019 г. будет построен участок ТПК от «Рубцовской» до «Нижней Масловки».