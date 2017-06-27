В Москве перекроют движение на четырех центральных улицах

Движение транспорта будет приостановлено с 8 по 10 июля на Тверской улице, а с 15 по 17 июля – на большей части 1-й Тверской-Ямской, а также на участках Лесной улицы и площади Тверская Застава, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Перекрытие четырех центральных улиц связано с работами по устройству кабельной канализации и укладке трамвайных путей. Их будут проводить в выходные дни две недели подряд», – говорится в сообщении.

Движение на Тверской улице (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) будет перекрыто с 00.00 8 июля до 05.00 10 июля. Для проезда оставят одну полосу на небольшом отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка, уточняется на сайте.

В следующие выходные, с 00.00 15 июля до 05.00 17 июля, автомобили не смогут проехать по большей части 1-й Тверской-Ямской улицы и двум участкам площади Тверская Застава – от Лесной улицы до Бутырского Вала, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской улицы и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской, говорится в сообщении.

Остальная территория площади останется открытой для проезда.

Новые трамвайные пути планируется проложить на Лесной улице от Миусского переулка к площади Тверская Застава, на которой появится разворотное трамвайное кольцо. Строительство путей планируется завершить осенью.