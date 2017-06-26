РБК: На Садовом кольце из-за благоустройства опустело 20% торговых площадей

Из-за сокращения парковок и работ по благоустройству на Садовом кольце в Москве опустел каждый пятый квадратный метр торговой недвижимости, арендаторы предпочитают не продлевать договоры и просто закрывают магазины, сообщает РБК со ссылкой на расчеты аналитиков. В Knight Frank подсчитали, что к концу первого полугодия 2017 г. на Садовом кольце 20,3% торговых площадей станут вакантны (27 000 из 129 000 кв. м), это рекордный уровень. Доля пустых площадей росла на Садовом кольце в последние несколько лет, но после начала программы «Моя улица» она увеличилась в два раза, говорят в Knight Frank.

По данным CBRE, к середине 2017 г. в Москве пустует около 5,5% площадей стрит-ритейла на основных торговых коридорах (улица Тверская и кварталы в районе Бульварного кольца Москвы) против 6,2% в середине 2016 г., а вакантность на Садовом кольце близка к 20%.

Если же считать не объем пустующих площадей, а число закрытых магазинов, то их количество с марта 2017 г. выросло на 50%, сказала РБК руководитель направления street retail компании «Магазин магазинов» Марина Маркова. По ее словам, после I квартала пустовало 8% помещений, сейчас – 12%.

В последнее время на Садовом кольце закрыли точки «Бахетле», Good Enough, Beverly Hills Diner, «Абитарэ интерьер», «Азбука вкуса», Московский ювелирный завод, «Ближние Горки», «Линлайн», «Дом книги».

В 2017 г. по программе «Моя улица» будет реконструировано около 80 улиц протяженностью 50 км, бюджет программы РБК оценивает минимум в 39,5 млрд руб.