Власти Подмосковья пообещали не создавать мусорных полигонов рядом с домами

Новые мусорные полигоны в Московской области не будут создавать рядом с жилыми домами, сказал журналистам зампред областного правительства Александр Чупраков, передает «РИА Новости».

«Там, где живут люди, новых полигонов не будет… Но каждый должен понимать, что альтернативы термической обработке мусора нет, поэтому нужно с пониманием относиться к размещению заводов по термической обработке мусора», — сказал Чупраков.

Он отметил, что областные власти будут совместно с мэрией Москвы искать территории с низкой плотностью населения. Не исключено, что часть отходов будут вывозить в другие регионы.

Чупраков также рассказал, что рекультивация мусорных полигонов в подмосковной Кашире, Быкове и Электростали начнется в текущем году, передает «Интерфакс». Он отметил, что правительство РФ выделило средства из федерального бюджета на софинансирование этих работ.

«Но у нас закрыто 22 полигона. Следовательно, нам необходимо по каждому из них разработать проект рекультивации. Точно так же добиться софинансирования рекультивации этих полигонов», — добавил он.

Ранее власти Подмосковья решили незамедлительно закрыть мусорный полигон «Кучино» в Балашихе, просуществовавший более 50 лет. К таким действиям они вынуждены были прибегнуть после того, как в ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном.