Губернатора Петербурга просят ускорить процесс реновации жилья в городе

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой ускорить процесс реновации жилья в городе. Соответствующее обращение он направил в пятницу.

Милонов предлагает рассмотреть возможность разработки поправок к действующему закону Петербурга о развитии застроенных территорий на основе опыта Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ обращения. По словам депутата, это позволит снять социальную напряженность населения, которое недовольно «затягиванием сроков реализации по этому вопросу».

В июле Милонов намерен собрать экспертный совет по вопросам реновации жилья в Санкт-Петербурге с участием депутатов Госдумы и заксобрания Санкт-Петербурга, строительных компаний, чиновников.

Совет Федерации 28 июня одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы. Документ предусматривает снос 5-9-этажных домов, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 г. и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам.