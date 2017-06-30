Реновация сдержала снижение цен на вторичное жилье в Москве в первом полугодии

Первое полугодие 2017 г. не принесло существенных перемен на вторичный рынок недвижимости – рублевые цены на квартиры в Москве в январе-июне продолжали медленно ползти вниз, говорится в отчете портала Irn.ru. При этом эксперты компании отмечают, что падение цен было бы более глубоким, если бы не программа реновации.

По подсчетам Irn.ru, стоимость квадратного метра в Москве за полгода просела в рублях на 1,1% : со 169 500 руб. в декабре 2016 г. до 167 600 руб. в июне 2017 г.

Примечательно, что основная масса жилья – советские и современные панельные дома, а также сталинки и типовые кирпичные дома – подешевела больше, чем рынок в среднем. Так, квартиры в сталинках и типовых кирпичных домах (6-11 этажей) снизились в цене на 1,9% до 189 258 руб. за кв. м, а в современных панельных домах - на 2,6% до 154 610 руб за кв. м.

Лучше рынка чувствовали себя «крайние» сегменты – пятиэтажки (выросли в цене на 1,6% до 156 654 руб за кв. м) и современные монолитно-кирпичные дома (цена снизилась на 0,3% до 217 487 руб. за кв. м).

Эксперты отмечают, что «двушки» и «трешки», формирующие основной объем предложения, дешевели быстрее всего. Так, двухкомнатные квартиры просели в цене на 1,6% до 159 267 руб. за кв. м., а трехкомнатные - на 2,7% до 159 494 руб. за кв. м.

Пятиэтажки своим успехом, скорее всего, обязаны городской программе реновации. К росту реального спроса на хрущевки она не привела, но простимулировала интерес потенциальных покупателей к квартирам в таких домах. Прежде всего кирпичных – они комфортнее панельных и в большинстве своем расположены в хороших районах рядом с метро.

Относительная ценовая устойчивость монолитно-кирпичных домов, по всей видимости, связана с некоторым улучшением экономической ситуации в стране и укреплением курса рубля в первом полугодии. В таких домах много инвестиционных квартир, собственники которых в периоды стабилизации экономики традиционно играют на повышение.

Надежды владельцев хрущевок на то, что планы московского правительства помогут им подороже продать свою собственность, отразились и на динамике цен по географии. В лидерах рынка оказались демократичные округа, где пятиэтажек много, в аутсайдерах – дорогие, где их мало или нет вообще.